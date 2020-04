Microsoft : Patch Tuesday et extension du support de plusieurs versions de Windows 10

Microsoft a diffusé hier soir ses correctifs de sécurité pour l’ensemble des versions de Windows actuellement supportées. Comme d’habitude, le téléchargement dans Windows Update réclamera un redémarrage de la machine.

On y trouvera des mises à jour pour le moteur de scripts, Internet Explorer, le noyau, JET Database Engine et différents composants internes.

Il est recommandé de mettre sa machine à jour au plus vite car, parmi les failles colmatées, s’en trouvent quatre connues publiquement, dont deux sont déjà exploitées par les pirates, comme le rapport The Hacker News. Dans ce genre de cas, mieux vaut ne pas attendre.

Microsoft ajoute également six mois de support à plusieurs anciennes versions de Windows. La 1709 par exemple devait voir le sien s’arrêter hier. Il est finalement étendu jusqu’au 13 octobre. La version 1809 voit le sien renvoyé du 12 mai au 10 novembre.

Windows Server version 1809, Configuration Manager version 1810, SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 et Project Server 2010 voient également tous leur support étendu de six mois. Rien en revanche pour Office 2010, Project 2010, Office 2016 for Mac et Office 2013.

Ces reports ont été décidés pour simplifier la vie des administrateurs dans les entreprises, dont la tâche est rendue complexe par l’actuelle crise sanitaire.