Microsoft : 10,7 milliards de dollars de bénéfice net au premier trimestre

Nos confrères rappellent que le 11 décembre, un communiqué de l'Élysée expliquait que le Président avait demandé aux banques de ne pas augmenter les tarifs bancaires pour les particuliers en 2019 et de mettre en place un « plafonnement des frais à 25 € par mois pour les plus fragiles ».

La première partie semble avoir été respectée, mais « attention au rattrapage en 2020 en revanche », ajoutent nos confrères. Par contre, ce n'est visiblement pas le cas de la seconde partie.

Avec l'Union nationale des associations familiales (UNAF), 60 millions de consommateurs a demandé à 104 clients en grande difficulté de prendre contact avec leur conseiller : « Le bilan est cruel pour les banquiers… mais surtout pour leurs clients en galère ! Ainsi, parmi les interdits bancaires et les surendettés qui ont participé à notre étude, 78 % ne bénéficient d’aucun plafonnement ».

« Quant aux autres clients qui devraient, selon nous, être éligibles au plafonnement (moins de 1 800 € de revenus et plus de 40 € de frais pour incidents par mois), 91 % n’ont pas non plus de limite à leurs frais pour incidents », ajoutent nos confrères.

Après le rendez-vous, 27 % des personnes ont eu droit à un remboursement d'une partie de leurs frais. « Simple geste commercial ou l’application détournée du « plafonnement Macron » ? On l’ignore », précise 60 millions de consommateurs.

Les deux associations militent pour que cette promesse soit inscrite dans la loi : « Il est illusoire de compter sur la seule bonne volonté des banques pour rendre effectif ce plafonnement », affirme la présidente de l’UNAF