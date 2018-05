Micron expédie ses premiers SSD 5210 ION avec de la 3D NAND QLC

Faisant écho à la disponibilité des puces de 3D NAND QLC (quatre bits par cellule), Micro dévoile son SSD 5210 ION et revendique être « le premier dans l'industrie » à expédier des SSD exploitant ces puces de mémoire.

Comparée aux SSD avec des puces de 3D NAND TLC (trois bits par cellule), la densité est en hausse de 33 % pour un nombre de couches équivalentes.

Ils ne sont pour le moment disponible que pour les partenaires privilégiés et autres clients stratégiques du fabricant, avant d'être plus largement accessible à partir de cet autonome. Des versions de 1,92 à 7,68 To sont annoncées. Dommage par contre qu'aucun prix ne soit précisé.