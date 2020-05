Messenger renforce sa lutte contre les arnaques et les imposteurs

Afin d’identifier les tentatives d’escroquerie de la part de certains utilisateurs peu scrupuleux, Facebook affiche désormais des avertissements lorsque vous discutez avec un compte ayant envoyé de nombreuses demandes d’amis dans un court laps de temps, ou bien à des personnes de moins de 18 ans.

L’autre angle d’attaque concerne les imposteurs, c’est-à-dire les personnes utilisant un compte avec la même image et un nom le plus proche possible d’un de vos amis. Un message vous demande de vérifier s’il s’agit bien de la bonne personne. D‘un clic vous pouvez comparer la date de création du profil et le nombre d’amis pour vous assurer de discuter avec le bon contact.

Ces fonctionnalités sont compatibles avec le chiffrement de bout en bout de vos échanges.