Messenger Kids : Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental

Le réseau social explique que vous pouvez désormais voir avec qui votre enfant discute et à quelle fréquence sur les 30 derniers jours.

Vous pouvez également voir, et si besoin supprimer, les photos et vidéos reçues/envoyées par votre enfant. Parmi les autres changements, vous avez accès à la liste des contacts bloqués par votre bambin, aux messages qu’il a signalé et vous pouvez enfin le déconnecter à distance.

Enfin, vous pouvez télécharger une copie de toutes les données de Messenger Kids (messages, contacts, photos, vidéo, etc.). Votre enfant sera prévenu de cette action via son application.

