Messenger : on peut désormais signaler des conversations

Cette nouvelle mouture, diffusée il y a quelques jours, assure le support de l'April Update de Windows 10 (voir notre analyse).

AMD met également en avant des gains de performances significatifs par rapport à l'édition 17.Q2 dans des applications comme 3DS Max, Catia, ou Solidworks. On retrouve bien entendu les avancées des moutures précédentes.

Le constructeur précise que ses plug-ins ProRender pour Blender (Linux et Windows) et Maya (Windows) ont été mis à jour pour l'occasion. On notera également que la solution RadeonOpenCompute (ROCm) est disponible en version 1.8 depuis peu.