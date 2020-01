Messenger : le compte Facebook à nouveau obligatoire pour les nouveaux venus

En juin 2015, dans l’idée de faire de Messenger une messagerie instantanée plus en phase avec une concurrence déjà vive, Facebook avait autorisé l’inscription par le seul numéro de téléphone. Cette capacité vient d’être supprimée.

Depuis une dizaine de jours, le compte Facebook est à nouveau obligatoire. À VentureBeat qui lui posait la question, l’entreprise a répondu que « la vaste majorité des gens qui se servent de Messenger se connectent via un compte Facebook ». Elle souhaitait donc « simplifier le processus ».

Le changement, qui pourrait être lié aux travaux préparatoires à l’unification des messageries de Facebook (Messenger, WhatsApp et Instagram), n’a cependant aucune influence pour celles et ceux qui s’étaient inscrits via leur numéro. La bascule ne concerne que les nouveaux inscrits.