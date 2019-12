Messages : Google lance les « SMS validés » dans neuf pays, dont la France

Le géant du Net continue son offensive dans le domaine des SMS et propose désormais d’en signaler certains comme étant « validés/vérifiés», confirmant ainsi l’identité de l’expéditeur. Dans ce cas, le nom et le logo de l’entreprise sont affichés dans l'application Messages sur Android, avec un badge en plus.

Google anticipe des levées de boucliers sur la question de la vie privée et affirme que les SMS ne sont pas envoyés sur ses serveurs. La société détaille le fonctionnement de son service :

« Lorsque cette option est activée et que vous recevez un message d'une entreprise enregistrée auprès de Google, nous convertissons le message reçu en un code d'authenticité illisible [en utilisant notamment votre numéro de téléphone, ndlr], directement sur votre appareil. Nous le comparons ensuite aux codes d'authenticité illisibles que l'entreprise nous a transmis. Si ces codes (également appelés hachages ou codes HMAC de messages) correspondent, nous confirmons que le SMS a bien été envoyé par l'entreprise ».

Notez que la validation nécessite une connexion à Internet pour aboutir. Cette fonctionnalité est activée automatiquement, mais il est possible de la désactiver depuis les paramètres de l’application Messages.

1-800-Flowers, Banco Bradesco, Kayak, Payback et SoFi sont parmi les premières sociétés à sauter le pas (d’autres suivront), mais aussi Google Pay India et les codes de validation envoyés par Google.

Le déploiement se fait progressivement, en commençant par neuf pays, dont la France (en plus des États-Unis, de l’Inde, du Mexique, du Brésil, du Royaume-Uni, des Philippines, de l‘Espagne et du Canada).

Dans le même temps, Google renforce sa protection contre le spam en indiquant cette fois qu’un message paraît suspect le cas échéant.