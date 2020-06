Mercedes-Benz et NVIDIA partenaires pour les véhicules autonomes de « prochaine génération »

Le fabricant de GPU explique dans son communiqué que les deux sociétés envisagent de « créer un système informatique révolutionnaire dans les véhicules et une infrastructure avec de l'intelligence artificielle ».

NVIDIA promet « l’architecture informatique la plus sophistiquée et la plus avancée jamais déployée dans une voiture », développé autour de sa plateforme DRIVE. De belles paroles dont il faudra vérifier la véracité.

NVIDIA ajoute que, « à partir de 2024, ces fonctionnalités seront déployées sur l'ensemble du parc de véhicules Mercedes-Benz de nouvelle génération ». Il est notamment question de trajets réguliers autonomes d'une adresse à une autre.

Dernier point et pas des moindres : « Les clients pourront acheter et ajouter des fonctionnalités, des applications et des services via abonnements via des mises à jour logicielles tout au long de la durée de vie de la voiture ».