MEGA victime d'une extension Chrome frelatée pendant 4 heures

Le gestionnaire de listes et tâches, qui prend le relai de Wunderlist, dispose depuis peu du support de l'écriture manuscrite.

Le seul moyen pour en profiter actuellement est de faire partie du programme Windows Insider, donc d'avoir une préversion du système. La branche actuelle débouchant sur la mise à jour October 2018, l'attente ne sera plus très longue.

Le fonctionnement est celui que l'on peut en attendre : on écrit au stylet sur une ligne et le texte est automatiquement converti puis pris en charge par le service. Il n'est pas possible pour l'instant de modifier le texte une fois fini, mais Microsoft promet que ce sera le cas.

Finalement, les informations sont plus nombreuses dans les réponses au tweet que dans l'annonce elle-même. On apprend ainsi que ce support d'écriture devrait être étendu à d'autres plateformes, que la gestion du multicompte sera bel et bien intégrée plus tard, qu'un canal To-Do Insider est en réflexion, qu'une vignette dynamique arrivera bientôt et que le multicompte est lui aussi prévu.

Mauvaise nouvelle cependant pour les utilisateurs de macOS, puisqu'une déclinaison de To-Do n'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Selon le développeur Simon Chan, l'équipe se penchera sur la question dans « une paire de trimestres ».