Mediawan veut devenir un champion européen des contenus et se paie Lagardère Studios « sous conditions »

C'est ce qu'annoncent Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse dans un communiqué de presse, le montant de la transaction pouvant atteindre 100 millions d'euros. Ils contrôleront cette nouvelle société française, soutenue par plusieurs partenaires (dont MACSF et KKR) « en vue de construire un leader de la création et distribution ».

Le rachat de Lagardère Studios viendra largement contribuer au portefeuille de programmes de cette entité :

« Fort de ses 25 labels de production, le Groupe possède des marques fortes dans la fiction, comme « The Eddy » d’Atlantique Production, [...] « Joséphine Ange Gardien », avec une centaine d’épisodes diffusés depuis plus de 20 ans sur TF1, mais également des documentaires comme la série « Grégory » (5x52’), d’Imagissime, disponible sur Netflix.

Lagardère Studios produit également de nombreux programmes de flux, comme « C dans l’Air » de Maximal Production, diffusé sur France 5, « Ça Commence Aujourd’hui » diffusé sur France 2 et « Recherche d’appartement ou Maison » diffusé sur M6, deux programmes de Réservoir Prod ».

Une offre publique va également être lancée « sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par bon de souscription d’action rachetable ». Soit « une prime de 41% par rapport au cours moyen pondéré de l’action du mois écoulé » pour le bloc de 27 % du capital et des droits de vote, ainsi qu'une« prime de 174 % par rapport au cours moyen pondéré du bon de souscription d’actions rachetables du mois écoulé ».

« KKR financera l’offre publique et disposera de droits de veto d’actionnaire minoritaire spécifiques ayant vocation à protéger son investissement financier » précise le communiqué.

Mediawan Alliance est également « entrée en négociations exclusives pour l’acquisition des activités audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton, après la remise d’une offre ferme soumise à certaines conditions suspensives ».

Pour son extension en Europe, elle compte sur « l’acquisition d’une participation majoritaire dans Good Mood, producteur indépendant de contenus audiovisuels basés en Espagne ». Mais aussi une participation minoritaire dans Leonine, « l’un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus » apportée par KKR.

Basée à Paris, Mediawan Alliance sera « dirigée par Pierre-Antoine Capton (Président du Directoire de Mediawan) en tant que Président, et Fred Kogel (CEO de Leonine) en tant que Directeur général ».