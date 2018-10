MediaTek annonce son SoC Helio P70 : 100 MHz de plus que le P60, 10 à 30 % de mieux sur l'IA

Le réseau social explique que vous pouvez désormais ajouter une chanson aux Stories (photo ou vidéo). Comme avec Lip Sync Live, le titre et l'artiste sont affichés.

D'ailleurs, Lip Sync Live est désormais disponible pour les utilisateurs de plusieurs pays dans le monde et de nouveaux artistes sont proposés. Pour rappel, avec cette fonctionnalité vous n'avez plus qu'à bouger les lèvres en rythme sur une chanson pour faire comme si vous chantiez.

Toujours sur Lip Sync Live, Facebook commence à ajouter les paroles sur les chansons, une fonctionnalité qui était visiblement demandée par les utilisateurs. Les chansons Dua Lipa’s de New Rules, Khalid’s de Better et Girls Like You de Maroon 5 sont pour le moment supportées.

Enfin, dernière annonce et pas des moindres : vous pouvez ajouter des chansons dans une nouvelle section musique de votre profil. Il est également possible d'épingler une chanson en haut de votre profil.

Bref, MySpace – pardon Facebook – mise beaucoup sur la musique.