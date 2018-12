Mediapro et BeIn se partagent les droits de la Ligue 2, Canal déchante

La LFP a attribué hier les droits de diffusion de la Domino's Ligue 2 pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024 à Mediapro et Bein Sports, qui se partageront une note de 64 millions d'euros par an, contre 22 millions sur le cycle 2016-2020.

Le groupe espagnol s'est offert les lots 1 et 4, comprenant huit matchs en direct par journée le samedi à 19h00, et des magazines quotidiens du mardi au dimanche. BeIn de son côté a pu obtenir le match du samedi 15, celui du lundi à 20h45, les matchs de barrages ainsi que ceux des play-offs de fin de saison. Le tout accompagné par des magazines le samedi matin et le lundi soir. Canal, détenteur jusqu'ici de l'affiche du lundi soir, repart les mains vides.

Les droits de la Coupe de la Ligue étaient aussi au centre de l'attention hier. Malheureusement la LFP n'a reçu aucune offre les concernant. Leur attribution se fera donc selon des accords de gré à gré avec les diffuseurs. Sur le cycle 2016-2020, ces droits s'élèvent à 24 millions d'euros par saison, réglés par Canal et France Télévisions.