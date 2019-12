Mediapart est (aussi) en grève contre l'invisibilité des travailleurs du numérique

Cécile et Gaëtan, deux community managers de Mediapart en grève ont décidé, à l'instar de la playlist musicale qui remplace et « occupe » une partie de l'antenne de Radio France, d'occuper le compte Twitter de @Mediapart : « Concrètement, chaque publication ou tweet prévu normalement pour renvoyer vers un article sera remplacé par un message indiquant que l’équipe CM est en grève ».

L'initiative, relayée par Edwy Plenel, vise à pallier l'invisibilité qui pèse sur les travailleurs du numérique en grève : « À Mediapart, quand nous nous mettons en grève, nos posts Facebook et nos tweets continuent d’être publiés automatiquement. Même si nous décidions d’interrompre ce flux automatisé, les algorithmes continueraient à faire circuler nos publications pendant plusieurs jours, et aucun internaute ne serait impacté par cette interruption ».

« Nous espérons que cette initiative sera relayée, qu’elle fera parler chez les CM, et plus largement dans les métiers du web ou « uberisés ». Comment faire valoir ses droits à l’ère de l’économie du numérique et de la précarisation des emplois ? Comment participer à la démocratie quand on est travailleur du web ? Comment faire vivre la grève à l’heure du télétravail, de l’uberisation, de l’automatisation ? C'est toute l’économie du web et des algorithmes qu'il faut questionner ».

Leur appel fait suite à une tribune signée par 869 actrices et acteurs du numérique, #OnEstLaTech, visant notamment à « afficher sur nos sites web et dans nos entreprises notre soutien à la lutte contre la réforme » des retraites. Cela ne se voit pas, mais Mediapart compte 25 salariés grévistes sur 90 depuis le début du mouvement.