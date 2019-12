Max revendique 100 000 clients

Max est une fintech du groupe Arkea qui se présente comme « la première carte agrégatrice de cartes bancaires en France ». Le groupe explique que cette carte permet « à ses clients de bénéficier des services les plus innovants en termes de paiement (paiement sans contact, paiement mobile…) sans changer de banque et même si la carte de sa banque ne les offre pas ».

« En étant bien plus qu'une néobanque, l'assistant personnel Max est au service de ses clients depuis exactement 18 mois, et nous sommes fiers d'annoncer que nous venons d'accueillir notre 100 000e client », ajoute le groupe.

Le calendrier est pour le moins étrange puisque nous parlions déjà de Max, de sa carte bancaire et de son assistant en décembre 2017 dans notre comparatif de 16 banques en lignes.

Contactée, la société s'explique sur cette différence de six mois : « Nous avons réalisé une ouverture progressive du service Max dès fin 2017 et jusqu’au lancement effectif et complet de l’application et des services en mai 2018. Ce lancement a été accompagné de la première campagne de publicité TV le 13 mai 2018. C'est donc cette dernière date que nous prenons comme lancement effectif ».