Matrox rachetée par l'un de ses cofondateurs

Alors que l'actualité était focalisée sur la disparition et le retour de BFM/RMC sur les Livebox et Freebox, tout semble rouler entre OCS et Canal+ puisque les deux viennent de renouveler leur contrat de distribution pluriannuel.

D'un côté, les abonnés du Groupe Canal+ continuent d'accéder aux programmes d’OCS via le pack thématique « Ciné Séries ». De l'autre, OCS « qui a atteint 3,3 millions d’abonnés au 30 juin 2019, bénéficie de l’accès au premier parc d’abonnés de télévision payante en France ».

Le communiqué affirme enfin que « le Groupe Canal+ est aujourd’hui le premier distributeur d’OCS ».