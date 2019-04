Matrix fête ses 20 ans et reste toujours d'actualité

La trilogie des soeurs Wachowski est sortie pour la première fois le 31 mars 1999 aux États-Unis (23 juin en France). Il faudra ensuite attendre quatre ans pour que Matrix Reloaded et Revolutions arrivent en mai et novembre 2003.

Ce film de science-fiction dépeint un futur dystopique où le rêve et la réalité ne sont pas ce qu'ils semblent être. Un monde post apocalyptique où les machines ont pris le contrôle et se servent des êtres humains comme source d'énergie. 20 ans plus tard, Matrix reste une référence dans le monde de la science-fiction.

Le rôle principal de Neo/Thomas Anderson était tenu par Keanu Reeves, aux côtés de Carrie-Anne Moss (Trinity) et Laurence Fishburne (Morpheus). Et vous, auriez-vous suivi le lapin blanc ?

Pour replonger dans l'ambiance, Warner Bros a publié il y a quelques mois les huit premières minutes du film sur son compte YouTube.