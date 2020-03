Matrix : il y a 21 ans, Neo devenait l’Élu

Cela fait maintenant 21 ans que Neo a pris la pilule rouge qui a changé sa vie à jamais. En France, l’attente avait été plus longue puisque le film n’était sorti dans les salles obscures qu’en juin 1999. Quatre ans plus tard, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss (Trinity) et Laurence Fishburne (Morpheus) revenaient dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions.

Il y a quelques mois, on apprenait qu’un quatrième volet était en préparation. Le tournage a débuté sous la direction de Lana Wachowski. Aux côtés de Neo et Trinity (qui reviendront on ne sait trop comment), une pléiade d’acteurs sont attendus, notamment Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris et Lambert Wilson, dans son rôle du Mérovingien.

Le film est attendu pour mai 2021, aussi bien aux États-Unis qu’en France. Le lancement pourrait être retardé à cause de la pandémie actuelle de Covid-19, mais rien n’est confirmé pour le moment.