Mastercard : True Name arrive en Europe, pour « refléter sa véritable identité sur ses cartes de paiement »

Ce service a été lancé aux États-Unis en 2019, et arrivera sur le Vieux continent cette année. La société ajoute qu’il sera disponible « dans autant de pays que possible d’ici la fin de l’année ».

True Name autorise tout un chacun à mettre l’identité qu’il souhaite sur sa carte car, « pour beaucoup de personnes dans le monde, l’identité imprimée sur leurs cartes de paiement ne reflète pas qui elles sont vraiment ».

Il vise notamment la communauté LGBT+ : « Pour les personnes trans et non binaires notamment, le nom sur leur carte peut être source de vulnérabilité et de gêne, ne leur laissant pour seul choix celui de changer de nom, un processus juridique long et complexe ».

Mastercard affirme que True Name « ne requiert aucune demande de conformité supplémentaire au-delà de ce qui existe déjà pour les programmes de cartes de paiement ».