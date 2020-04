Masques barrières : en plus de son modèle, l’AFNOR lance une plateforme solidaire

Il y a deux semaines, l’AFNOR mettait à disposition son modèle de masque barrière pour les particuliers et les professionnels.

Plus de 500 000 personnes l’ont depuis téléchargé et l’Association française de normalisation explique que « nombre de particuliers et d’artisans qui se sont lancés dans la fabrication en suivant nos recommandations sont aussi motivés pour mettre à disposition leurs productions ».

Elle lance donc une plateforme solidaire : « Vous confectionnez des masques barrières à partir des recommandations du document AFNOR Spec et souhaitez en faire bénéficier gracieusement des salariés ou des agents publics ? Inscrivez-vous ! Vous pourrez être sollicités, par email, par des demandeurs, près de chez vous ».

Un formulaire d’inscription est disponible par ici. Il faudra certifier sur l’honneur que les masques sont construits en suivant les recommandations de l’agence et attester « que les masques barrières sont mis à disposition des demandeurs à titre gratuit et ne feront l’objet d’aucune commercialisation de quelque nature que ce soit ».

« Une fois que vous serez assez nombreux nous publierons vos propositions sur le site Procontact afin de permettre à différents publics de trouver des masques barrières près de chez eux. Vous pourrez ensuite convenir ensemble des conditions de mise à disposition », ajoute enfin l’association.