Marvell rachète Aquantia pour 452 millions de dollars

Déjà disponible sur Xbox One et PC (via Origin), cet abonnement vous permet de jouer à toute une collection de jeux, d'essayer les prochains titres avant leur sortie et de profiter d'une remise sur les achats numériques dans la boutique de l'éditeur.

EA Access sera donc disponible sur le PlayStation Store à partir de cet été, pour 4,99 dollars par mois ou 29,99 dollars par an, ce qui devrait donner 3,99 et 24,99 euros dans nos contrées, exactement comme sur Xbox One.