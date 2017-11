Mars Moons eXploration : la NASA présente MEGANE, son instrument scientifique

La création d'un Animoji s'appuie sur les capteurs de Face ID la première fois, utilisant alors le modèle mathématique 3D généré. Cependant, c'est surtout la caméra avant qui sert ensuite à suivre les mouvements du visage.

Ces éléments ont été confirmés à iMore par Apple. L'utilisation de TrueDepth est donc loin d'être permanente, faisant dire à René Ritchie que les Animojis auraient très bien pu se retrouver en théorie sur les iPhone 8, mais dans une version plus lente.

Un point validé par The Next Web. Nos confrères se sont amusés à masquer le capteurs TrueDepth pendant l'étape de création, laissant seule la caméra avant. Résultat, l'Animoji est quand même créé et fonctionnel, mais l'ensemble est moins réactif.

iMore et TNW estiment tous deux qu'Apple a préféré garantir des performances maximales à la fonctionnalité. D'autant que réserver ce petit bonus amusant au téléphone le plus cher n'est pas dénué d'intérêt commercial.