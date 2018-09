Mars : Opportunity repéré par la NASA, mais toujours silencieux

Alors que les joueurs PC, Xbox One, Switch, Android et iOS peuvent jouer ensemble, ce n'était pas le cas sur la PlayStation 4 à cause d'un refus de Sony.

À l'IFA de Berlin, le directeur général de Sony (Kenichiro Yoshida) affirmait même que jouer sur PS4 proposait la « meilleure expérience » et qu'il ne voulait pas faire de compromis. Finalement, l'éditeur a fini par céder.

Il vient en effet d'annoncer le lancement d'une bêta multiplateforme de Fortnite sur PlayStation 4. Elle « permet le jeu, la progression et le commerce multiplateformes entre les systèmes PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Mac ».

C'est « un changement majeur » dans sa politique reconnaît Sony, qui laisse au passage la porte ouverte à un mode multiplateforme d'envergure pour d'autres titres, mais sans donner plus de détails.