Marriott : nouvelle fuite de données personnelles, 5,2 millions de clients impactés

En décembre 2018, la société bouchait une brèche datant de 2014, concernant environ 500 millions de personnes avec notamment des données bancaires.

Rebelote en ce début d’année, mais pour un nombre plus restreint de clients : 5,2 millions « seulement ». Dans le lot se trouvent les informations de contact et les adresses des utilisateurs, des préférences et des informations sur des programmes de fidélité.

Aucun mot de passe, numéro de carte bancaire, passeport, carte d'identité ou autre n’aurait fuité. Pour récupérer les données, des pirates ont utilisé des identifiants de deux employés d’un des hôtels franchisés Marriott. De plus amples informations sont disponibles sur cette page.