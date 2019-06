Mark Zuckerberg aurait été informé des pratiques douteuses de Facebook sur la vie privée

Dropbox prépare actuellement une révision complète de son client de connexion et synchronisation macOS et Windows.

Fini le petit client discret qui se colle dans un coin et s’occupe de faire ce qu’il a à faire. Dropbox veut être au cœur d’une vie synchronisée, en tirant partie des multiples partenariats noués ces dernières années.

Le nouveau client sera donc une application à part entière donnant accès aux documents et dossiers synchronisés, aux tâches, aux projets d’équipes, aux derniers fichiers modifiés (notamment Office 365 et Google Docs, Sheets et Slides), aux commentaires et mêmes à des conversations Slack et réunions Zoom, qui peuvent être connectés au client.

De stockage distant, Dropbox se repositionne progressivement en organisateur des travaux en équipe, avec un lien unique pour retrouver une activité passée ou en cours, tout en gardant un œil sur les modifications faites dans le temps. Le dossier habituel Dropbox reste en place.

Il est possible de s’inscrire pour obtenir la préversion du client. Il suffit d’avoir un compte Dropbox, gratuit ou non.