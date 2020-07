Margrethe Vestager : la lutte contre l’optimisation fiscale « est un marathon et non un sprint »

Au détour d’un discours, Margrethe Vestager (vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence) est brièvement revenue sur l'annulation de la décision de la Commission européenne sur le redressement fiscal d’Apple.

« Nous déciderons des prochaines étapes une fois que nous aurons terminé notre appréciation du jugement », commence-t-elle par affirmer. « Une chose est sûre, la lutte contre l’optimisation fiscale agressive est un marathon et non un sprint, et il se déroule sur un terrain très vallonné ».

Elle réaffirme au passage que « si les États membres accordent à certaines multinationales des avantages fiscaux dont ne disposent pas leurs concurrents, cela nuit à une concurrence loyale ».