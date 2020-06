Manage Activity : Facebook simplifie l’archivage et la suppression de vos (anciennes) publications

Conscient que certains utilisateurs ont parfois envie de faire du ménage dans leurs messages et/ou photos (suite à une rupture, un changement de travail, des « erreurs » de jeunesse,etc.), le réseau social propose (enfin) un outil pour leur simplifier la vie.

Manage Activity vous propose des filtres pour trier les contenus par catégorie (textes, photos/vidéos, applications tierces), date et personnes. Vous pouvez alors sélectionner plusieurs contenus pour les archiver ou les supprimer.

Dans le premier cas, ils ne seront plus visibles que par vous, avec la possibilité de revenir en arrière si vous le désirez. La suppression est par contre définitive, après une période de grâce de 30 jours (mais vous pouvez forcer la suppression si besoin).

Manage Activity est pour le moment déployé sur les applications mobiles et sur Facebook Lite. La version web sera concernée dans un second temps, sans plus de détails sur le calendrier.

Une vidéo de présentation a été mise en ligne.