Malgré l'embargo américain, ARM continuera à fournir des licences à Huawei

Il est installé au Forschungszentrum Jülich Supercomputing Center à Juliers, en Allemagne, et c'est le tout premier à être basé hors des États-Unis.

« Ce système constitue la pierre angulaire du nouveau laboratoire JUNIQ (Unified Infrastructure for Quantum Computing) de Jülich, conçu pour offrir des ordinateurs quantiques utilisables de manière pratique par les chercheurs allemands et européens », explique la société.

Elle ajoute : « Forschungszentrum Jülich et ses clients, fonctionnaires d'État comme universitaires, accéderont au système via le service cloud quantique Leap de D-Wave. Les entreprises européennes peuvent également payer pour avoir accès au service et aux systèmes Leap de D-Wave, y compris au système Leap situé à Juliers ».

Les professionnels européens peuvent dès aujourd’hui accéder au D-Wave 2000Q via la plateforme Leap. De plus, ils « bénéficieront des innovations en cours que D-Wave continue d’introduire dans le cloud tandis qu'approche le lancement d'Advantage prévu pour mi-2020 ».