Magic Leap vend son casque One Creator Edition pour 2 295 dollars

Selon Golem.de, les performances seraient bien meilleures avec une Radeon RX Vega 64, par rapport à une GeForce GTX 1080 Ti.

Ainsi, les pilotes seraient en cause, et comme les cartes de NVIDIA sont le plus souvent utilisées dans les tests (même ceux effectués en interne par AMD) puisque ce sont les plus performantes du marché, ce serait passé inaperçu.

Reste à voir si la marque confirme l'information et publie un correctif dans les semaines à venir. Espérons aussi qu'AMD acceptera de prêter des Radeon RX Vega aux testeurs qui voudront vérifier ces chiffres (mais ça, ce n'est pas gagné).