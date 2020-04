Magic Leap (qui a levé 2,6 milliards de dollars) va se séparer de la moitié de ses effectifs

Dans un billet de blog, la société revient sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’économie… un prélude servant de justificatif à la suite : « la décision incroyablement difficile de licencier un certain nombre d’employés », sans plus de détails.

Seule certitude, les suppressions de postes concernent tous les niveaux de la société : « de mes subordonnés directs à nos employés d'usine », explique Rony Abovitz, là encore sans donner de précisions chiffrées.

Selon Bloomberg, la société n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’il est question d’environ un millier d’employés, soit la moitié de ses effectifs. Pourtant la société a levé près de 2,6 milliards de dollars depuis son lancement, ce qui n’est visiblement pas suffisant.

Une telle coupe franche impose évidemment une restructuration des objectifs : « nous devons réduire les investissements dans les secteurs où le marché a été plus lent à se développer », c’est-à-dire celui du grand public.

Les projets continuent donc sur le marché entreprise, en espérant que le résultat sera à la hauteur des promesses, ce qui n’était pas forcément le cas avec les premiers produits.