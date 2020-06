Magic Leap : Rony Abovitz (PDG et cofondateur) annonce son départ

La société a déjà levé plus de 2,5 milliards de dollars, mais n’a pour autant commercialisé qu’un seul produit, qui n’a pas spécialement convaincu les foules. Il y a un peu plus d’un mois, elle annonçait des licenciements sur fond de crise sanitaire (environ la moitié des effectifs tout de même), et la volonté de se recentrer sur le marché entreprise.

Dans ce climat tendu, Rony Abovitz (cofondateur de Magic Leap) publie un nouveau message où il explique qu’il va quitter son poste. Les recherches pour un remplaçant sont déjà lancées.

Ce départ en pleine tempête est présenté par le futur ex-patron comme « une étape naturelle »… En attendant, il reste aux commandes et des « pourparlers avec le conseil d’administration » sur le rôle qu’il tiendra dans la société par la suite sont lancés.