Macron et Trump annoncent chacun leurs commandements militaires de l’espace

Google n’en finit plus de communiquer sur ses initiatives et de vanter ses mérites auprès de certaines populations. L’entreprise se veut humaine et le fait savoir.

Mi-août, après l’écologie, il était question d’accessibilité. La société rappelle avoir mis en place l’année dernière des tests spécifiques dans ceux pratiqués automatiquement par la validation du Play Store, quand un développeur publie une application ou une mise à jour.

De nombreux éléments peuvent être détectés, comme la taille des boutons, qui doit être suffisante pour que l’utilisateur n'ait pas d'effort particulier à fournir. Les textes sont également examinés, dont le contraste avec le fond.

Les résultats sont intégrés dans le rapport final. Depuis juillet 2018, 3,8 millions d’applications ont ainsi été testées, pour un total de 171 millions de suggestions. Chacune est accompagnée de détails et d’explications, dont des méthodes d’implémentation.

Google dit avoir observé un changement très clair d’attitude des développeurs depuis la mise en place de cette sensibilisation. Lors de la Google I/O en mai dernier, le nombre de développeurs ayant requis des consultations liées à l’accessibilité a été multiplié par 4. Le personnel de Google a noté des questions beaucoup plus spécifiques, souvent liées aux suggestions émises par le Store.

Peu avant ces annonces, Google avait d’ailleurs présenté une application spécifique, Sound Amplifier.

Destinée aux personnes malentendantes, elle permet, une fois les écouteurs branchés, de régler le volume et surtout certaines fréquences, afin de les diminuer ou les accentuer selon les besoins.

Des indicateurs visuels montrent le type de son détecté et la manière dont l’utilisateur influe dessus. Un onglet sources permet d’être sûr d’influer sur la bonne application, les réglages pouvant être sauvegardés.

L’application est disponible sur le Play Store et nécessite Android 6.0 minimum. Dans les commentaires de la boutique, elle est globalement appréciée (quand elle n’est pas confondue avec une application d’annulation du bruit), mais certains regrettent l’obligation de se servir d’écouteurs filaires. L’application ne prend par exemple pas en charge la connexion Bluetooth.