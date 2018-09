macOS : une faille permet d'ouvrir automatiquement un malware depuis Safari

Il y a quelques mois déjà, Microsoft avait promis tout un lot de modifications pour l'interface d'Outlook (et Office plus généralement), tant dans le logiciel classique que la version web. Elles sont désormais imminentes.

Le plus gros changement concerne le Ruban, simplifié pour l'occasion. Il prendra moins de place et sera surtout adaptable. Il continuera de mettre en avant les fonctions principales mais laissera l'utilisateur le personnaliser. Un bouton permettra de développer la version complète.

Les évolutions graphiques se retrouvent également un peu partout, modernisant une interface qui commençait clairement à en avoir besoin. Le tout doit être plus clair, notamment la colonne des messages, avec une meilleure hiérarchisation de l'information. Dans le panneau de lecture, l'en-tête prend en outre moins de place, tandis que les dossiers à gauche ont désormais des icônes.

La partie Calendrier a elle aussi été revue, avec l'ajout rapide de participants obligatoires et optionnels, la simplification des requêtes de réunions, la mise en avant de l'heure et de la date ou encore les inévitables retouches graphiques.

La version web d'Outlook va également recevoir des nouveautés. La recherche veut anticiper ce dont vous pourriez avoir besoin, en se basant sur les conversations récentes, un module Fichiers listera tous les documents envoyés et reçus, des réponses suggérées seront présentes dans les emails, la création d'évènements sera plus simple, les favoris seront plus visibles, etc.

Logiciel ou version web, ces améliorations ne sont pas exactement pour tout de suite. Un premier groupe de testeurs va voir apparaître en haut à droite de chaque interface un bouton pour essayer les nouveautés. Le déploiement global arrivera un peu plus tard cet automne;

Notez que côté entreprise, avec l'abonnement Office 365, il suffit que le canal soit défini sur Monthly Channel (Targeted) pour que le bouton apparaisse, normalement dans le courant de la semaine prochaine. Les testeurs du programme Office Insider le verront aussi bien sûr.