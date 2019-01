Machinima a masqué toutes ses vidéos de ses chaînes YouTube

Il aura fallu du temps, mais c’est désormais chose faite : la révision de Messenger est en cours de déploiement généralisé. Bien que tout le monde ne l’ait pas encore (les commentaire sur l’App Store et le Play Store le montrent), elle devrait être globalement disponible d’ici quelques jours.

Il s’agit bien du fameux remaniement de l’interface présenté par Facebook lors de la conférence F8… de mai 2018. L’éditeur aura donc particulièrement pris son temps, avec une première phase de déploiement limitée en octobre, suivie d’une diffusion au compte-goutte.

En plus de moderniser l’interface avec des bulles de couleurs vives – qui ne sont pas sans rappeler Skype – Messenger se veut plus simple. On ne trouve plus en bas que trois onglets : Discuter, Personnes et Explorer. Moins de détours, plus de discussions.

Les autres fonctionnalités sont toujours présentes, mais rassemblées dans les quatre points que l’on trouve à gauche de la barre dans chaque conversation, juste avant l’appareil photo et le choix de l’image.

On attend désormais que Facebook poursuivre sur ses promesses, notamment d’un mode nuit automatique.