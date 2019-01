Machine learning : ML.NET 0.9 isole les fonctions ayant le plus d'influence

L'Internet Movie Database vient de lancer officiellement son nouveau service, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment.

Financé par la publicité, Freedive donne accès « gratuitement » à des séries comme Fringe, Heroes, The Bachelor et FBI : Portés disparus, mais aussi des films avec Foxcatcher, Memento, Cours, Lola, cours, L'Illusionniste, Le Dernier Samouraï et True Romance.

Freedive est disponible sur le web depuis un ordinateur ou un terminal mobile, ainsi que sur les Fire TV d'Amazon. Rien de surprenant puisque IMDb appartient à Amazon depuis plus de 20 ans. Il n'est par contre pas possible de télécharger une vidéo pour la regarder en mode hors ligne. La durée et le nombre de publicités ne sont pas précisés.

Sur les fiches des films éligibles, un message Watch for Free on IMDb Freedive a été ajouté. Par contre, rien n'est indiqué concernant une ouverture du service en dehors des États-Unis.