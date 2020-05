MacBook Pro 13 : « nouveau » Magic Keyboard, Core de 10e génération et stockage doublé, dès 1 499 €

Le portable de 16" était le premier à intégrer le nouveau clavier d’Apple, suivi récemment par le MacBook Air. Le constructeur rappelle qu’il intègre Touch ID, la Touch Bar et « comporte un mécanisme à ciseaux repensé avec une course de frappe de 1 mm ».

Ce changement de gamme est l’occasion de passer aux Core de 10e génération (sans plus de précisions)… mais uniquement sur les MacBook Pro 13 avec quatre ports Thunderbolt 3. La version à deux ports reste sur du 8e génération seulement. Ce, alors que même le MacBook Air est passé à la 10e génération. Attention donc lors de votre achat.

Le processeur est accompagné de 16 Go de LPDDR4X à 3 733 MHz, contre 8 Go de LPDDR3 à 2 133 MHz avec la 8e génération (auparavant tout le monde avait 8 Go par défaut). Dans tous les cas, le stockage de base est doublé passant à 256 Go minimum, et jusqu’à 2 ou 4 To en option suivant les modèles.

On regrette par contre que le Wi-Fi 5 soit de nouveau de la partie, du Wi-Fi 6 aurait été appréciable sur cette gamme de machines. D'autant qu'il est largement poussé par Intel avec sa 10e génération. Ce nouveau MacBook Pro 13 est vendu à partir de 2 129 euros pour sa version « 10th Gen » (16 Go de LPDDR4X, 512 Go de stockage), soit 130 euros de plus que la version précédente (8e génération, 16 Go et 256 Go).

Le modèle resté en 8e génération avec deux ports Thunderbolt 3 démarre à 1 499 euros (Core i5, 8 Go LPDDR3 et 256 Go de stockage), soit exactement le même prix qu’avant.