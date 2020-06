MacBook Pro : Apple propose en option une Radeon 5600M (8 Go HBM2) à 1 000 euros

Seule la version de 16" lancée en novembre dernier est concernée. Le portable dispose par défaut d’une Radeon 5300M et il était jusqu’à présent possible de grimper jusqu’à la 5500M avec 8 Go de GDRR6 pour 250 euros de plus.

Désormais, le GPU Radeon 5600M avec 8 Go de mémoire HBM2 est disponible pour 1 000 euros de plus. (875 avec le modèle Core i9). Il intègre 40 compute units, 2 560 stream processors et peut grimper jusqu’à 1,035 GHz, contre respectivement 24, 1 536 et 1,3 GHz pour le 5500M (en GDDR6).

Le tarif du MacBook Pro toute option (matérielle) grimpe ainsi à plus de 8 000 euros.

Apple vend aussi des SSD pour ses Mac Pro 2019. Comptez 600 dollars tout de même pour 1 To et jusqu’à 2 800 dollars pour 8 To. Le fabricant précise que « la réinstallation du système nécessite un deuxième Mac exécutant Apple Configurator 2 et un câble USB Type-C ».