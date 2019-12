Mac Pro : support finalisé pour R3D via l’accélération Metal par le GPU

Quand le nouveau Mac Pro a été présenté, Apple en a vanté les performances, non seulement par l’utilisation de Xeon W embarquant jusqu’à 28 cœurs (8 dans la configuration initiale), mais également par la présence d’une carte dédiée.

Nommée Afterburner, elle peut reprendre à son compte les opérations réalisées via les codecs ProRes et ProRes RAW. Apple avait annoncé que des partenariats étaient en cours pour que sa carte soit supportée au sein de poids lourds de l’industrie comme Avid, RED, SideFX ou Unreal Engine.

Comme rapporté par Patently Apple, le PDG de RED ne tarissait pas d’éloges sur le potentiel de la carte AfterBurner, évoquant des « performances époustouflantes » sur les flux R3D dans Final Cut Pro X via l’API Metal. La version optimisée de R3D devait sortir en septembre, mais elle vient seulement d’apparaître.

La prise en charge a ainsi été intégrée au SDK Metal et est maintenant disponible aux développeurs. Ce support sera également intégré dans la prochaine version majeure de Final Cut Pro X. DaVinci Resolve a été rendu compatible la semaine dernière et celui d’Avid est en cours. Les utilisateurs de Premiere Pro (Adobe) devront cependant attendre un peu plus.

Notez que les utilisateurs de R3D sous Windows ont également reçu des améliorations, RED venant d’ajouter un meilleur support de CUDA (NVIDIA) à son R3D.