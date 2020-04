Ma connexion Internet victime de son succès

Vendredi matin, à partir de 8h30, le tant attendu service permettant de connaître la liste des FAI et technologies disponibles à une adresse était lancé en bêta par l'Arcep.

Dès le début d’après-midi, il renvoyait des erreurs et n’était plus accessible. En cause, trop de demandes de connexions sur le serveur. Le régulateur des télécoms ne s'est pour le moment pas exprimé sur le sujet.

D’après nos constatations, la situation est revenue à la normale dimanche dans l’après-midi. Hier et ce matin, Ma connexion Internet est à nouveau disponible sans encombres.