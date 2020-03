M6 ouvre le capital de Bedrock, la plateforme de streaming qui sera utilisée par Salto

Le Groupe explique que, dès 2008, il a « développé en interne une expertise autour de sa plateforme de télévision de rattrapage M6 Replay, puis de son service de streaming 6play à partir de 2013 ».

« Cette société, dénommée aujourd’hui Bedrock et dirigée par Jonas Engwall, rassemble plus de 200 collaborateurs, et développe une plateforme technologique utilisée aujourd’hui par 6Play, RTL Belgique, RTL Hongrie et RTL Croatie ». Ces services seront utilisés à partir de juin par Salto, une plateforme SVOD commune entre TF1, France Télévisions et M6.

« Dans le but de poursuivre son développement et de mutualiser les investissements à l’échelle européenne, le Groupe M6 ouvre le capital de Bedrock, permettant à RTL Group d’acquérir une participation à hauteur de 50 % », explique M6.

M6 et RTL veulent faire de Bedrock la « plateforme technologique de streaming leader en Europe ».