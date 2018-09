Lydia permet de partager l'accès à vos comptes avec des tiers

Il s'agit de la 8e génération de sa tablette de 8 pouces. Elle ressemble à la version précédente comme deux gouttes d'eau, avec quelques légères différences, pas toujours dans le bon sens.

Comme la 7e génération, elle exploite un SoC à quatre cœurs à 1,3 GHz avec 1,5 Go de mémoire vive et 16 ou 32 Go de stockage. Ce dernier est désormais extensible jusqu'à 400 Go, contre 256 Go auparavant, toujours avec une carte microSD.

Ce n'est pas la seule différence : la caméra en façade est désormais de 2 Mpixels au lieu de VGA, tandis que le poids passe de 369 à 363 grammes. De son côté, l'autonomie est en baisse : elle passe de 12h à 10h seulement sur la 8e génération. La capacité de la batterie n'est pas précisée.

La tablette sera disponible à partir du 4 octobre, dès 99,99 euros avec 16 Go et des « offres spéciales », c'est-à-dire des publicités, soit 10 euros de moins de la Fire HD 8 de 7e génération. La version 32 Go est à 119,99 euros toujours avec des « offres spéciales ». Il faudra ajouter 15 euros pour les enlever.

Aux États-Unis, cette nouvelle Fire HD 8 s'accompagne d'une Kids Edition. Elle est donc livrée avec une coque de protection, une garantie renforcée et des services dédiés aux plus jeunes, notamment FreeTime (contrôle parental) et un an de FreeTime Unlimited (2,99 dollars par mois ensuite pour les clients Prime, 4,99 dollars pour les autres).

Pour rappel, ce dernier donne accès en illimité à des milliers de livres, films, émissions de télévision, applications et jeux. Le service n'est par contre disponible que dans une poignée de pays : États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne. À partir du 4 octobre, FreeTime et FreeTime Unlimited seront également disponibles en espagnol.