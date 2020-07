Lunettes connectées et « interfaces homme-machine » : Google rachète North

Le géant du Net n’est guère bavard sur les tenants et aboutissants de cette acquisition. Dans ce billet de blog, il précise simplement que les équipes de North rejoindront celles de Google à Kitchener-Waterloo, au Canada.

North n’en dit pas vraiment plus. La jeune pousse (lancée en 2012) revient sur ses projets : Myo, un dispositif d’entrée basé sur les gestuelles et les impulsions neuromusculaires, et ses lunettes connectées Focals.

Le montant n’est pas précisé, mais il serait question de 180 millions de dollars.