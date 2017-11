Luc Besson reprend temporairement les rênes d'EuropaCorp

Récemment, Samsung a annoncé que sa fonctionnalité DeX permettrait à ses smartphones de fonctionner sous Linux en visant spécifiquement les développeurs. Un programme de test a été lancé, mais nous n'en savions pas vraiment plus.

La société vient néanmoins de diffuser une première vidéo permettant de se faire une meilleure idée. On voit ainsi une application où l'on peut lancer « Ubuntu 16 ». L'utilisateur se retrouve alors presque instantanément sur un bureau Ubuntu dont le fond d'écran comporte un tag « Linux on Galaxy », et lance Eclipse pour développer une application C++.

Reste néanmoins quelques inconnues : est-ce que n'importe quel OS peut être utilisé sans limitation, quelles seront les performances de compilation d'un smartphone sur de gros projets ou pour des usages multimédia nécessitant de la puissance de calcul, etc.

Des questions qui n'obtiendront des réponses que lorsque cette fonctionnalité sera plus largement disponible.