LPM : le tarif des sondes de l’ANSSI

Au Journal officiel, le gouvernement a fixé le tarif relatif à l’installation, au fonctionnement, à l’hébergement et au retrait des sondes de détection et d’interception « d’événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs d’importance vitale et des opérateurs de services essentiels ».

Ces tarifs sont ceux qu’appliquera l’ANSSI, l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information en application de la loi de programmation militaire.

Dans son avis, la Commission supérieure du numérique et des postes estime qu’ « aucune disposition réglementaire ne couvre l’obligation des opérateurs à inscrire dans leurs feuilles de route d’infrastructure 5G les dispositifs techniques nécessaires à l’installation de ce type de dispositif ».

Elle considère qu’il aurait été plus avantageux de les prendre d’ores et déjà en compte dans cette tarification.

À titre d’exemple, l’installation des sondes de l’ANSSI sera facturée 100 euros. Il faudra compter 50 euros pour la mise en place ou retrait de la duplication d'un trafic réseau et de son acheminement vers un dispositif de détection sur le réseau de l'opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information du FAI ou d’un hébergeur.