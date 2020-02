Loi contre la haine en ligne : Qwant s'oppose à son tour au retrait en 24h

La position du moteur a fait débat ces derniers mois sur le sujet, apparaissant comme plutôt engagé en faveur d'un texte dont de nombreuses dispositions posent problème.

La députée Laetitia Avia avait d'ailleurs mis en avant ce soutien, allant jusqu'à diffuser une vidéo où l'on voit Eric Léandri vanter la nécessité d'un tel texte, appelant à son équilibre et à « des discours [en ligne] qui sont de plus en plus beaux et de plus en plus ouverts ».

De quoi créer une fracture entre les défenseurs du web et Qwant, qui se présente comme proche de leurs valeurs en général. Nouveau PDG, nouvelle approche ? En tous cas, Guillaume Champeau à tenu à « préciser la position » de l'entreprise sur son blog.

Il vise notamment à sensibiliser le Sénat qui aura à examiner ce texte à compter de demain, avant un retour devant l'Assemblée Nationale, qui aura le dernier mot.

Il rappelle que Qwant a manifesté très tôt un soutien « de principe », non pas au texte, mais au « renforcement de la lutte contre les contenus haineux sur Internet, qui doit se faire dans le respect des droits et des libertés fondamentaux ».

Mais surtout la volonté du moteur « de trouver un dispositif équilibré permettant une meilleure réactivité face aux propos les plus graves et manifestement illicites, qui ne doivent pas être promus à travers nos résultats de recherche ».

Le compte ne semble cependant pas y être pour l'entreprise, qui s'engage sur un point : le législateur doit « renoncer à l’obligation pénale de retrait en 24 heures ».

Champeau pointe la possible inconstitutionnalité de la mesure, mais aussi son coût pour des acteurs tels que Qwant, qui n'ont pas les moyens des grandes plateformes et pourraient dépendre des outils qu'elles sont susceptibles de mettre en place pour faciliter ce travail.

Le discours de celui qui est désormais le moteur de recherche de l'administration française sera-t-il entendu ? Réponse dans les semaines qui viennent.