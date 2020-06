Logitech va communiquer le bilan carbone de ses produits, sur les boîtes et sur son site

Le fabricant explique qu’il sera « la première entreprise d’électronique grand public à fournir un étiquetage détaillé de l’impact carbone sur l’emballage des produits de l’ensemble de son portefeuille ».

On retrouve un pictogramme avec un « C » dans lequel est inscrit la quantité de CO2 et une mention « Carbon Neutral » si elle a été compensée (Logitech ne précise pas si ce sera toujours le cas). L’empreinte carbone est calculée sur la durée de vie entière du produit, pas seulement sa fabrication.

Le constructeur affirme avoir « passé des années à développer son Analyse du Cycle de Vie (ACV) qui reflète l'impact carbone d'un produit tout au long de sa vie, des matières premières à la fabrication, la distribution, l'utilisation par le consommateur et, enfin, la fin de vie ».

Selon l’Ademe, « l’analyse du cycle de vie est l'outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux ». De plus amples informations sur la réalisation d’une ACV sont disponibles sur cette page.

Les premiers pictogrammes sont attendus plus tard dans l’année sur les produits gaming, puis sur le reste des gammes, sans plus de détails.