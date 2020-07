Logitech met à mort sa Harmony Express, une Harmony Elite ou un remboursement pour les anciens clients

C’est via un message sur une page de support que le fabricant annonce la nouvelle : « Le 30 septembre 2020, Logitech mettra fin au service et à la prise en charge d'Harmony Express. La connexion de la télécommande au cloud Harmony et à Alexa sera supprimée, désactivant toutes les fonctionnalités ».

Bonne nouvelle, le constructeur ne laisse pas ses clients sur le carreau. Il propose « une compensation, sous la forme d’un échange pour la Harmony Elite gratuite ou d'un remboursement au prix d'achat ».

Logitech reconnaît que le succès n'a pas été au rendez-vous. L’Harmony Express avait été lancé il y a peine plus d’un an et misait sur Alexa pour se démarquer.