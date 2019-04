Logitech Harmony Express : une mini télécommande universelle avec Alexa, à 250 dollars

TikTok a à nouveau des ennuis. Le régulateur indien (Ministry of Electronics and Information Technology) a ordonné à Apple et Google de ne plus distribuer l’application d’échange de vidéos dans le pays.

Les deux entreprises se sont exécutées, mais la décision ne s’applique pas aux utilisateurs actuels, qui se comptent en millions. Le « kill switch » n’a donc pas été pressé. Par ailleurs, surtout sur Android, l’installation reste faisable depuis des sources tierces.

L’ordre a été donné sur décision de la Haute Cour de Madras suite à des plaintes : l’application serait un vecteur de contenus pornographiques et autres contenus illégaux. Un coup dur pour TikTok, dont le nombre d’utilisateurs en Inde est estimé à environ 120 millions, marché au potentiel de croissance presque aussi important que la Chine, tout en étant plus souple.

De son côté, TikTok n’est bien entendu guère ravie. L’entreprise a fait savoir qu’une révision automatique des contenus générés par les utilisateurs en Inde avait conduit à la suppression de 6 millions de vidéos enfreignant ses règles.

Le souci pour la société est surtout pour son image, car il est complexe de se vendre comme une application en vogue dans la jeunesse si des pays la considèrent comme contraire aux bonnes mœurs. D’autant que la Haute Cour de Madras a interdit également que les médias pointent directement vers des vidéos issues de TikTok.

L’image va donc être écornée une nouvelle fois, à peine deux mois après que la FTYC américaine a condamné l’éditeur à 5,7 millions de dollars d’amende pour violation des lois en vigueur sur la protection de l’enfance. Cette condamnation était assortie d’une obligation de vérification que l’utilisateur était bien âgé d’un minimum de 13 ans, ce qui fut fait via une mise à jour.