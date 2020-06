Local Process with Kubernetes : une préversion pour Visual Studio 2019

Microsoft propose depuis peu une préversion d’un module nommé Local Process with Kubernetes, conçu pour « écrire, tester et déboguer votre code de microservice .NET sur votre station de développement pendant que vous êtes connecté à votre cluster Kubernetes avec le reste de vos applications et services ».

L’éditeur souhaite simplifier le flux de travail classique allant du développement du microservice visant Kubernetes à son déploiement effectif dans le cluster. Concrètement, le nouveau module étend le périmètre de Kubernetes à la station de travail.

Microsoft vise spécifiquement le besoin de sourcer, configurer et compiler les dépendances externes. Le nouveau module l’élimine en connectant la station de travail au cluster, récupérant alors toutes les informations nécessaires.

Local Process with Kubernetes est intégré dans la Preview 2 de Visual Studio 2019 16.7.