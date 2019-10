Lobbying : WWF et Transparency International réclament davantage de transparence

Via sa holding NJJ, Xavier Niel avait racheté l'opérateur sénégalais Tigo au début de l'année dernière. Tigo laisse désormais sa place à la marque Free Sénégal. Un site officiel est disponible par ici.

Pour les anciens clients, « rien ne change, affirme Free Sénégal, vous gardez votre numéro de téléphone, votre puce, les cartes de recharges non utilisées. Les anciens forfaits restent et leur activation se fait toujours avec vos codes habituels ».

De nouvelles offres sont également lancées, comme le rapporte Univers Freebox. Il s'agit dans tous les cas d'offres prépayées valables 30 jours. Elles débutent à 1 000 Francs CFA pour 30 minutes de communication, 2 Go de data, mais aussi WhatsApp en illimité, pratique pour les appels/messages internationaux. Chez Orange Sénégal, 2,5 Go de data sont facturés 2 000 Francs CFA par mois.

Comptez 8 000 Francs CFA pour 800 minutes et 20 Go, toujours avec WhatsApp illimité, et jusqu'à 10 000 Francs CFA pour 1h et 1 Go de data en roaming (France, Irlande, Suisse et Italie). Pour 10 000 Francs CFA, Orange Sénégal propose pour sa part 15 Go de data pendant un mois et il faut grimper à 15 000 Francs CFA pour 25 Go.

Reste maintenant la question de la couverture, inférieure à celle d'Orange si l'on en croit plusieurs retours sur Twitter. Les clients peuvent profiter de la 4G+, à condition d'avoir une SIM Free. Les anciens peuvent demander à en changer.

Sur Twitter, le compte officiel annonce aussi l'arrivée de la Freebox (sans plus de précision sur le ou les modèles) « à partir de 14 900f ». Dans l'offre Business pour les professionnels, il est question d'une « nouvelle expérience internet avec la fibre optique et la 4G+ ».

Enfin, c'est également l'occasion pour Free de lancer sa propre solution de paiement baptisée Free Money. Elle n'a pas été développée de zéro : c'est un renommage de Tigo Cash. Selon l'opérateur, il s'agit d'une « nouvelle plateforme de mobile money pour simplifier et rendre plus sûres les transactions au quotidien en participant à l’inclusion financière du plus grand nombre ».